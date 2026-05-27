"Eroi della Sicurezza": Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato di nuovo insieme al Giro d’Italia

(Teleborsa) - La diciassettesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Cassano D’Adda e arrivo ad Andalo, ha visto oggi la premiazione degli “Eroi della sicurezza”, iniziativa nata nel 2012 dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia, ideata per valorizzare l’operato degli agenti e addetti autostradali che quotidianamente presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.



Prima della partenza, Il Responsabile d'Esercizio del Tronco di Milano Lorenzo Zucchini, ha premiato gli agenti Alessandro Volpe e Francesco Rossano, entrambi in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Milano, per aver salvato un automobilista da un infarto mentre era alla guida della propria autovettura.



Il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott.ssa Carlotta Gallo, ha invece consegnato il riconoscimento a due operatori del Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, Moreno Rossi e Massimo Sterrantino, per aver salvato in autostrada due persone.



Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive quest’anno ospita 18 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade, e 124 operatori di Autostrade per l’Italia. Onorificenze che confermano una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio dei viaggiatori competenze e impegno che vanno oltre le proprie mansioni quotidiane e che, nel corso delle quindici edizioni, sono state conferite complessivamente a 219 operatori della Polizia e a 120 persone di Aspi.





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