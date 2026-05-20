"Eroi della Sicurezza", Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato insieme al Giro d’Italia

per la quindicesima edizione

(Teleborsa) - L’undicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Porcari in Toscana, ha visto questa mattina, prima del via, le tradizionali premiazioni degli “Eroi della Sicurezza”. L’iniziativa, nata nel 2012 dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che quotidianamente presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese, festeggia quest’anno la quindicesima edizione.



Prima della partenza il Direttore del Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, Roberto Pastore, ha premiato gli agenti Christian Ferrigno e Mario Frattarolo , entrambi della Sottosezione Polizia Stradale di Montecatini Terme (PT), per aver prestato soccorso ad un anziano straniero che camminava in autostrada in stato confusionale. Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Livorno, Primo Dirigente dott. Felice Donati invece, ha assegnato un riconoscimento all’operatore del Tronco di Firenze di Aspi, Michele Battisti , per aver messo in sicurezza prima dell’arrivo dei soccorsi l’autista di un mezzo a GNL e tutta l’area adiacente in seguito a fuoriuscita di Gas.



Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive quest’anno ospita 18 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade e 124 operatori di Autostrade per l’Italia.



Onorificenze che confermano una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno oltre le proprie mansioni quotidiane e che nel corso delle quindici edizioni sono state conferite complessivamente a 219 operatori della polizia e a 120 persone di Aspi.

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