Inail, più infortuni mortali sul lavoro nel 2018

(Teleborsa) -. Non sono confortanti i datinella Relazione sul 2018, riguardanti la crescita degli infortuni mortali sul lavoro, che segnano unrispetto al 2017.Significativi i dati sulle, che sonorispetto al 2017, arrivando a 59.500. I lavoratori conmentre le denunce riguardo la malattia sono, di cui quasi il 40% per causa professionale riconosciuta. Dato preoccupante quello suiche sono stati, di cui 257 per amianto, e il 74% con età maggiore di 79 anni."Anche neldel 2019, si è avuto unnel numero deglidenunciati” dichiara il presidente Massimoche continua dicendo che "il confronto sul primo trimestre segna una stazionarietà, rispetto all'aumento che non denota una tendenza stabile". I numeri sugli infortuni e le malattie sul lavoro, per il presidente sono "tristi, dobbiamo continuare a sollecitare ile delle norme da parte sia dei lavoratori, che dei datori di lavoro con piani di prevenzione e di controllo".