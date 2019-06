Alerion Clean Power, anticipa entrata in esercizio parco eolico campano da 51,75 MW

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -ha messo in esercizio, in anticipo rispetto ai tempi previsti, il parco eolico di Eolica PM S.r.l., sito nei comuni di Morcone e Pontelandolfo (in provincia di Benevento), con una potenza installata pari a 51,75 MW.da 3,45 MW e a regime avrà una produzione annua attesa di circa 140 GWh.Con l’entrata in esercizio dell’impianto di Morcone e Pontelandolfo, Alerion raggiunge una potenza installata complessiva lorda pari a 444 MW, con un incremento rispetto al 30 giugno 2018 di circa 138 MW,, che prevede il raggiungimento di una potenza installata lorda complessiva del Gruppo di circa 592 MW entro il 2021.