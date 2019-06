doValue, perfezionata acquisizione Altamira AM

(Teleborsa) - doValue ha perfezionato l’acquisizione di Altamira Asset Management. Il closing dell'operazione segue l’autorizzazione antitrust rilasciata dalla Commissione Europea e il completamento della nuova struttura organizzativa di doValue, già doBank, in conseguenza della quale doValue non è più considerato un gruppo bancario. Altamira è uno dei principali servicer di Non Performing Loans e Real Estate assets, con una presenza in Spagna, Portogallo, Cipro e Grecia.sottoscritta da un pool di banche domestiche e internazionali, utilizzata per l’acquisizione del capitale di Altamira e per il rifinanziamento del suo indebitamento pre-esistente (quest’ultimo attraverso un finanziamento infragruppo).doValue ha acquisito una partecipazione dell’85% nel capitale di Altamira attraverso l’acquisizione dell’intero capitale azionario di Altamira Asset Management Holdings, S.I., holding partecipata con quote paritetiche da società affiliate a fondi controllati e/o gestiti da Apollo Global Management LLC (Apollo), Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) e Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).Ilda doValue alla data del closing ammonta a, corrispondenti ad una valutazione di 412 milioni in termini di Enterprise Value (per una quota azionaria del 100%). Il corrispettivo riflette il meccanismo di closed-box previsto nell’accordo di vendita, applicato dal 30 giugno 2018, e considera l’indebitamento netto atteso di Altamira a fine giugno 2019. La valutazione della partecipazione al 100% include, in aggiunta, la previsione di un earn-out di massimi 48 milioni, legato allo sviluppo delle attività nei mercati internazionali nel breve periodo, le condizioni per il pagamento del quale non si sono ad oggi verificate.. I termini della transazione e la significativa generazione di cassa di doValue e Altamira sono tali da permettere a doValue di continuare a beneficiare di un profilo finanziario conservativo: la leva finanziaria, definita come rapporto tra indebitamento netto ed Ebitda , è attesa pari a circa 2x a fine giugno 2019 e successivamente in rapida riduzione.La società prevede che l’acquisizione abbia un, mentre per il 2020 è previsto un impatto positivo sull'utile per azione (accretion) di almeno il 20% prima dell’impatto positivo delle sinergie.