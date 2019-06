Relatech ammessa alle negoziazioni su AIM Italia

(Teleborsa) -. La Digital Solution Company che offre soluzioni, progetti e servizi innovativi in ambito digital customer experience, big data, intelligenza artificiale, blockchain e internet of things sfruttando la piattaforma digitale proprietaria cloud based, comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana, con apposito avviso della stessa, l’ ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni (ISIN IT0005371874) e dei warrant Relatech 2019-2022 (ISIN IT0005373292) (“Warrant”) sul mercato AIM Italia "La quotazione al mercato AIM Italia sarà funzionale all’attuazione delle linee strategiche di Relatech - ha dichiarato, Presidente e Co-Fondatore di Relatech S.p.A. - . Il nostro obiettivo è lavorare al fianco dei nostri clienti per aiutarli a raggiungere i traguardi più sfidanti: progettare nuovi modelli di business, allinearli con le esigenze dei mercati e guidarli nell'era digitale".L'ammissione e` avvenuta a seguito del collocamento privato rivolto a investitori istituzionali, professionali e privati non qualificabili come investitori professionali, con modalità tali da beneficiare dell’esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all’art. 100 del TUF ed all’art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999, di complessive n. 1.887.900 azioni di nuova emissione ad un prezzo d’offerta pari a € 2,15 per azione per un controvalore totale di circa € 4,1 milioni (di cui 81,6% da investitori istituzionali). La domanda e` stata superiore del 43% l’allocato.. In base al prezzo d’offerta, la capitalizzazione totale prevista e` di circa € 20 milioni.a favore di tutti coloro i quali risulteranno titolari delle azioni ordinarie alla data di inizio delle negoziazioni, ivi inclusi coloro i quali hanno sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento privato. E` prevista inoltre la facoltà per il Consiglio di Amministratore di emettere ulteriori 400.000 Warrant da assegnare gratuitamente ad amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle società dalla stessa controllate, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione.I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di 1 (una) azione di compendio ogni 2 (due) Warrant posseduti.Nell'ambito dell'IPO, gli azionisti e la Società assumono un impegno di lock-up per un periodo di 18 mesi.