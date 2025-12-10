Milano 16:30
43.359 -0,50%
Nasdaq 16:30
25.610 -0,23%
Dow Jones 16:30
47.677 +0,25%
Londra 16:30
9.655 +0,14%
Francoforte 16:29
24.093 -0,29%

gAIn360 ammessa in Borsa. Debutto su EGM PRO il 12 dicembre

Finanza, IPO
(Teleborsa) - Le azioni ordinarie di gAIn360, società tecnologica costituita nel 2024 che offre soluzioni proprietarie basate sull'AI e destinate principalmente ad operatori del settore finanziario, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan - Professional Segment (EGM PRO) con decorrenza odierna e saranno negoziate a partire dal venerdì 12 dicembre 2025. La negoziazione delle azioni ordinarie gAIn360 sarà riservata ai soli investitori professionali. MIT SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).

Come già emerso, gAIn360 sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di 9,8 milioni di euro, dopo aver raccolto 1,8 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,60 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,60-2,00 euro per azione). Il flottante della società di Mashfrog Group è del 13,37%.
