gAIn360 ammessa in Borsa. Debutto su EGM PRO il 12 dicembre

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie di gAIn360
, società tecnologica costituita nel 2024 che offre soluzioni proprietarie basate sull'AI e destinate principalmente ad operatori del settore finanziario, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni
sul mercato Euronext Growth Milan - Professional Segment (EGM PRO) con decorrenza odierna e saranno negoziate a partire dal venerdì 12 dicembre 2025. La negoziazione delle azioni ordinarie gAIn360 sarà riservata ai soli investitori professionali. MIT SIM
è l'Euronext Growth Advisor (EGA).
Come già emerso
, gAIn360 sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione
di 9,8 milioni di euro, dopo aver raccolto
1,8 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,60 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,60-2,00 euro per azione). Il flottante
della società di Mashfrog Group è del 13,37%.