Ermenegildo Zegna, Ron Johnson entra nel CdA

(Teleborsa) - La maison della moda maschileannuncia il completamento del suoè entrato a farne parte, dopo il passato glorioso alla, che aiutò a lanciare con una rete di ben 400 negozi in 13 Paesi (gli Apple Store), con straordinari risultati di produttività e fatturato.Molti i punti di forza di Johnson, come, che ha inventato il sistemache gestisce per società come AT&T e EE in USA e Gran Bretagna. Inoltre è tra i fiduciari della Stanford University, e vice-presidente dello Stanford Health Care System., AD delafferma "l’esperienza e la creatività di, nel retail, contribuiranno a farciche ci attendono, in modo dail nostro brand".Johnson si unisce così al cdA di cui fanno parte il presidente onorario, Angelo Zegna, il presidente, Paolo Zegna, l’amministratore delegato, Ermenegildo Zegna e i consiglieri Domenico De Sole, Michele Norsa, Henry Peter, Anna Zegna Ferraris e Renata Zegna Schneider.