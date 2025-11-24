Zegna, Gianluca Tagliabue nuovo CEO del gruppo. Gildo diventa presidente esecutivo

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha annunciato una, con decorrenza dal 1° gennaio 2026., attualmente presidente e CEO, assumerà il ruolo diIn tale veste, si concentrerà sulla salvaguardia dell'eredità e dell'integrità dei tre marchi del gruppo - ZEGNA, Thom Browne e TOM FORD FASHION - continuando al contempo a promuovere la creazione di valore a lungo termine. Manterrà inoltre la supervisione della Divisione Tessile, dell'ufficio del Group General Counsel (inclusa la funzione di Internal Audit) e della funzione Relazioni Esterne, che comprende le funzioni di Sostenibilità, Investor Relations e Comunicazione Aziendale., attualmente Chief Financial Officer e Chief Operating Officer, assumerà il ruolo diprevia approvazione degli azionisti. Sarà responsabile della definizione e dell'attuazione della strategia a lungo termine, guidando le performance aziendali di tutti i marchi e rafforzando ulteriormente l'integrazione delle funzioni aziendali. Supervisionerà inoltre le attività produttive. I CEO dei marchi riferiranno a lui. Gian Franco Santhià, attualmente Group Control & Chief Accounting Officer, sarà nominato CFO del gruppo., membri della quarta generazione della famiglia Zegna, saranno nominatiSuccederanno a Gildo Zegna, che ricopre questo ruolo da oltre 20 anni. Edoardo Zegna, attualmente Chief Marketing and Digital Officer di ZEGNA e Chief Sustainability Officer del gruppo, guiderà tutti gli aspetti della strategia del marchio, dall'immagine al marketing e, insieme al Direttore Artistico di ZEGNA Alessandro Sartori, si occuperà del design, incluso il design dei negozi. Angelo Zegna, attualmente CEO della regione EMEA di ZEGNA e Global Client Strategy Director, supervisionerà lo sviluppo dei prodotti, il merchandising e la strategia commerciale, guidando le performance su tutti i mercati e i canali."Una delle responsabilità più importanti di un leader è quella di guardare avanti,- ha commentato Gildo Zegna - Questa convinzione è sempre stata profondamente radicata nei valori della nostra famiglia ed è una forza chiave alla base dell'annuncio odierno"."Insieme al board - ha spiegato - ho chiesto a Gianluca Tagliabue di assumere il ruolo di CEO del gruppo. Nell'ultimo decennio,, guidando l'azienda attraverso trasformazioni chiave. Il gruppo Ermenegildo Zegna è custode di autenticità. Gianluca incarna questa filosofia e supporterà i CEO dei nostri marchi nel perseguire la missione del gruppo, rappresentando una guida affidabile e lungimirante"."In qualità di presidente esecutivo, sarò al fianco del nostro nuovo team dirigenziale e di tutti i nostri colleghi: undella visione e dei valori dei nostri marchi, come sono sempre stato", ha sottolineato.