Oettinger: "Se Italia delude Ue, procedura di infrazione è inevitabile"

(Teleborsa) -A lanciare l'avvertimento èin un'intervista al Rhenische Post."Bisogna vedere se gli italiani soddisferanno le richieste della Commissione per quanto riguarda sia le entrate sia le uscite delSe non lo faranno, non avremo margini di manovra per evitare la procedura di infrazione" ha dichiarato Oettinger."Nel lungo periodo – ha aggiunto il Commissario – un conflitto sempre più teso con l'Ue, potrebbe scuotere la fiducia degli investitori nei confronti dell'Italia".non sono cambiati. Non mi fate commentare singole valutazioni di singoli commissari: ora il percorso è molto chiaro, parliamo con atti, oggi deliberiamo l'assestamento e la rendicontazione. Manderemo quegli atti", ha replicatoLa riunione della Commissione europea, con in agenda la decisione sull'eventuale avvio della procedura per deficit eccessivo a carico dell'Italia per violazione della regola del debito, è prevista per domani pomeriggio a Strasburgo. Tuttavia, a quanto si apprende a Bruxelles, sembra siaa causa della ripresa, domani mattina alle 11, del Consiglio europeo di Bruxelles sulle nuove nomine dei vertici Ue che è stato sospeso oggi.