Next RE, delisting il 12 giugno dopo il successo dell'OPA di CPI Property Group

(Teleborsa) - Borsa Italiana disporrà la sospensione dalle negoziazioni delle azioni di NEXT RE SIIQ , società immobiliare quotata su Euronext Milan, nelle sedute del 10 e del 11 giugno 2026 e il delisting a partire dalla seduta del 12 giugno 2026, dopo il successo dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CPI Property Group.



Alla luce dei risultati definitivi, l'offerente non ripristinerà infatti un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni e, esercitando il diritto di acquisto, adempirà anche all’obbligo di acquisto in relazione alle rimanenti 228.076 azioni, pari al 1,04% circa del capitale sociale, dando corso alla procedura congiunta. La procedura congiunta avrà efficacia in data 12 giugno 2026.

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