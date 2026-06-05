Clabo rimanda approvazione del bilancio consolidato per ulteriori verifiche su CNC

(Teleborsa) - Clabo , società sospesa su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha comunicato che, a seguito di ulteriori verifiche con i propri consulenti sulle prossime fasi di definizione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC), il CdA del prossimo 8 giugno sarà chiamato a deliberare unicamente in merito all'approvazione dei progetti di bilancio al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 civilistici della Clabo S.p.A.



Le tempistiche di approvazione dei bilanci consolidati al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 unitamente a quelle di approvazione delle situazioni semestrali saranno invece definite in coerenza con lo stato di avanzamento e con le tempistiche di definizione della procedura stessa e prontamente comunicate al mercato.

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