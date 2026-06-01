Assegnazioni provvisorie Anief ribadisce necessità di deroga per chi ha figli di 15-16 anni

"Conclusi e pubblicati gli esiti della mobilità per il personale docente
, nel mese di giugno dovrebbe avviarsi la procedura per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Ricordiamo che l’assegnazione provvisoria è una procedura di assegnazione annuale
alla quale può partecipare il personale di ruolo. Per il nostro sindacato è indispensabile prevedere, almeno per le assegnazioni provvisorie, una deroga che garantisca la possibilità di presentare domanda anche a coloro che hanno figli di 15 o 16 anni.
L’impegno del nostro sindacato è concreto e costante
nel perseguire l’obiettivo di ottenere questa ulteriore deroga
, che si aggiungerebbe a quella già conquistata e che consente di presentare domanda a quanti abbiano genitori ultraottantacinquenni.
Per individuare la sede ANIEF della vostra provincia e ricevere consulenza
quando sarà avviata la procedura delle assegnazioni provvisorie, è possibile consultare il sito", conclude Cozzetto.
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