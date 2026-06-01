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Assegnazioni provvisorie Anief ribadisce necessità di deroga per chi ha figli di 15-16 anni

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"Conclusi e pubblicati gli esiti della mobilità per il personale docente, nel mese di giugno dovrebbe avviarsi la procedura per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.

"Ricordiamo che l’assegnazione provvisoria è una procedura di assegnazione annuale alla quale può partecipare il personale di ruolo. Per il nostro sindacato è indispensabile prevedere, almeno per le assegnazioni provvisorie, una deroga che garantisca la possibilità di presentare domanda anche a coloro che hanno figli di 15 o 16 anni.

L’impegno del nostro sindacato è concreto e costante nel perseguire l’obiettivo di ottenere questa ulteriore deroga, che si aggiungerebbe a quella già conquistata e che consente di presentare domanda a quanti abbiano genitori ultraottantacinquenni.

Per individuare la sede ANIEF della vostra provincia e ricevere consulenza quando sarà avviata la procedura delle assegnazioni provvisorie, è possibile consultare il sito", conclude Cozzetto.
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