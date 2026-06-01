Assegnazioni provvisorie Anief ribadisce necessità di deroga per chi ha figli di 15-16 anni

, nel mese di giugno dovrebbe avviarsi la procedura per la". Lo ha dichiarato"Ricordiamo che l’assegnazione provvisoria è unaalla quale può partecipare il personale di ruolo. Per il nostro sindacato è indispensabile prevedere, almeno per le assegnazioni provvisorie, unaL’impegno del nostro sindacato ènel, che si aggiungerebbe a quella già conquistata e che consente di presentare domanda a quanti abbiano genitori ultraottantacinquenni.Per individuarequando sarà avviata la procedura delle assegnazioni provvisorie, è possibile consultare il sito", conclude Cozzetto.