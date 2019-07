Banca Marche, appello conferma condanne

(Teleborsa) - Si torna a parlare del crac. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna dell'ex Direttore Generalea tre anni di reclusione e dell'imprenditorea due anni per l'accusa di corruzione tra privati, in relazione a presunti scambi di favori tra l'ex DG e due imprenditori. Bianconi è stato assolto per un capo d'imputazione contestato in primo grado in concorso con Casale.Confermati anche sequestri e confische a carico degli imputati.