Conte: "I conti pubblici migliorano, fiducia nel governo"

(Teleborsa) -, più fiducia per le politiche del governo e occhi puntati all'Europa dove la discussione sulle nomine è ancora accesa.Il presidente del Consiglio,, in partenza per Bruxelles, affida alla sua pagina Facebook le prime dichiarazioni della giornata che lo vedrà impegnato insieme ai colleghi europei pere "disegnare e a costruire l'Europa dei prossimi anni"."Darò il mio convinto contributo affinché tra le famiglie europee non primeggi né, soprattutto, si imponga un asse su un altro, ma si trovi il giusto equilibrio sulla base di criteri di scelta delle persone ben bilanciati", scrive Conte che chiede di ", che abbiano una chiara visione e sappiano esprimerla con coraggio,o di affidarsi al primato della finanza. Vogliamo personalità che mettano al centro la crescita, i cittadini, le persone".Per quanto riguarda l'Italia, il premier sottolinea come gli ultimi dati, compresi quelli sul lavoro diffusi da Ista t, diano ". I dati certificano la grande solidità della nostra economia, dei nostri fondamentali. I conti pubblici migliorano, il deficit è in calo, aumentano le entrate, diminuisce la disoccupazione mentre sono in crescita gli occupati, al top da oltre 40 anni. Anche la curva dello spread tra Btp e Bund tedeschi, e con esso i rendimenti dei titoli di Stato decennali", scrive Conte. "Andiamo avanti avendo sempre come punto di riferimento gli interessi degli italiani.".