Il Gruppo 24 ORE torna nel mercato dei software

Gruppo 24 ORE

(Teleborsa) - Il, da sempre presente sul mercato dell’editoria professionale, ha deciso di, affiancando alle banche dati, le riviste, i libri, i prodotti e i servizi digitali anche unche rappresenta la naturale evoluzione della propria offerta editoriale digitale B2B.La strategia per competere da protagonista in questo settore del mercato professionale vede lo sviluppo di due tipologie di prodotti: da un lato una serie di gestionali strutturati che rispondono a tutte le complessità della gestione dello studio e dall'altra una linea di gestionali più agili, stand alone, in cloud e con forte carattere editoriale. Punto di forza dell’offerta distintiva dei prodotti a firma Gruppo 24 ORE è l’integrazione con tutti i contenuti ad alto valore aggiunto del mondo Sole 24 Ore.. Progettato dalla Divisione 24Ore Professionale, è un software che all'innovazione del prodotto unisce la forza e la tradizione dei marchi storici del mondo Sole 24 Ore: da Norme&Tributi all'Esperto Risponde al Sistema Frizzera. Un primo passo significativo per il Gruppo 24 ORE che, con questa soluzione gestionale dedicata al mondo fiscale, torna con decisione nel mercato del software. L’impegno nel software rappresenta un capitolo fondamentale di uno sforzo più complessivo di innovazione del portafoglio prodotti, in una prospettiva sempre più digitale e “mobile first”, che trova la prima applicazione nel nuovo sito lanciato pochi giorni fa. Quella del Gruppo 24 ORE è una mission di servizio rispetto a professionisti e imprese, con un superamento dei confini fra editoria digitale e software e l’obiettivo di aiutare in modalità innovative il lavoro dei clienti B2B.. Il Gruppo 24 ORE è infatti l’unica realtà in grado di offrire uno strumento che, in aggiunta alle funzionalità tipiche dei software gestionali, permette all'utente di essere sempre aggiornato, di avere sempre a portata di mano la traduzione operativa delle novità, in modo puntuale e funzionale all'utilizzo delle applicazioni.