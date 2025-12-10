Italdesign, la maggioranza passa all'americana UST. Lamborghini resta azionista

(Teleborsa) - Audi Group
ha annunciato una partnership strategica con UST
, società globale specializzata in tecnologia, ingegneria e design basati sull’intelligenza artificiale. Nell’ambito dell’accordo, UST acquisirà una quota di maggioranza
in Italdesign
, mentre Lamborghini
– attuale azionista e parte del gruppo Audi – manterrà una partecipazione significativa. Audi continuerà a essere partner e cliente rilevante di Italdesign nel lungo periodo.
L’ingresso di UST darà vita a una piattaforma integrata
che combina le competenze del gruppo statunitense nell’ingegneria automobilistica, nell’AI e nei veicoli software-defined con la specializzazione di Italdesign nel design, nella prototipazione e nella produzione di piccole serie. Il nuovo assetto consentirà di offrire un portfolio completo, dall’ideazione allo sviluppo hardware e software fino ai sistemi produttivi.
UST supporterà inoltre l’espansione globale
di Italdesign grazie alla propria rete in oltre 30 paesi, assumendo la responsabilità operativa e impegnandosi a valorizzare l’identità italiana dell’azienda.
Secondo Geoffrey Bouquot
(Audi), UST è "il partner ideale per rafforzare le solide basi di Italdesign", mentre il CEO di UST, Krishna Sudheendra
, ha sottolineato l’obiettivo di "onorare l’eredità e ampliare le capacità" della società. Per Antonio Casu
, CEO di Italdesign, la partnership permetterà di accelerare l’espansione nei mercati internazionali e diventare "il primo integratore globale hardware e software".
La transazione resta soggetta alle approvazioni regolamentari
; il valore dell’operazione non è stato reso noto.(Foto: Scott Graham su Unsplash)