Italdesign, la maggioranza passa all'americana UST. Lamborghini resta azionista
(Teleborsa) - Audi Group ha annunciato una partnership strategica con UST, società globale specializzata in tecnologia, ingegneria e design basati sull’intelligenza artificiale. Nell’ambito dell’accordo, UST acquisirà una quota di maggioranza in Italdesign, mentre Lamborghini – attuale azionista e parte del gruppo Audi – manterrà una partecipazione significativa. Audi continuerà a essere partner e cliente rilevante di Italdesign nel lungo periodo.

L’ingresso di UST darà vita a una piattaforma integrata che combina le competenze del gruppo statunitense nell’ingegneria automobilistica, nell’AI e nei veicoli software-defined con la specializzazione di Italdesign nel design, nella prototipazione e nella produzione di piccole serie. Il nuovo assetto consentirà di offrire un portfolio completo, dall’ideazione allo sviluppo hardware e software fino ai sistemi produttivi.

UST supporterà inoltre l’espansione globale di Italdesign grazie alla propria rete in oltre 30 paesi, assumendo la responsabilità operativa e impegnandosi a valorizzare l’identità italiana dell’azienda.

Secondo Geoffrey Bouquot (Audi), UST è "il partner ideale per rafforzare le solide basi di Italdesign", mentre il CEO di UST, Krishna Sudheendra, ha sottolineato l’obiettivo di "onorare l’eredità e ampliare le capacità" della società. Per Antonio Casu, CEO di Italdesign, la partnership permetterà di accelerare l’espansione nei mercati internazionali e diventare "il primo integratore globale hardware e software".

La transazione resta soggetta alle approvazioni regolamentari; il valore dell’operazione non è stato reso noto.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
