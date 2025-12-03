La pugliese Telmes si quota su Euronext Growth Milan a dicembre

(Teleborsa) -, una società attiva nel settore delle soluzioni per la gestione elettrica, ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 16 dicembre dicembre 2025, con il debutto a Piazza Affari il 18 dicembre. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Costituita nel 2004, a, la società nasce dalle competenze e dall’esperienza trentennali dei soci. Il core business è la progettazione, produzione e manutenzione di quadri elettrici di bassa tensione. Inoltre, attraverso la controllata Temeco, il Gruppo si occupa della progettazione e realizzazione di impianti elettromeccanici ad uso residenziale ed industriale e delle energie rinnovabili. Il Gruppo si distingue sul mercato come partner ideale per la fornitura di soluzioni di automazione, offrendo prodotti altamente specializzati. Il Gruppo opera attraversoAlil Gruppo ha registratoconsolidati pari a 9 milioni di euro, mentre alpari a 4,5 milioni. I ricavi sono stati generati interamente in Italia. Le 4 linee di business hanno generato al 31 dicembre 2024 ricavi pari a 5,6 milioni Electrical Boards (2,9 milioni al 30 giugno 2025), 3 milioni Mainteinance & Tecnological Plants (1,3 milioni al 30 giugno 2025), 0,2 milioni Software & Engineering (0,1 milioni al 30 giugno 2025) e 0,2 milioni Renewable Energy (0,2 milioni al 30 giugno 2025).Saranno assegnatigratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione ordinaria a favore di tutti coloro che alla data di inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento. Oltre alle azioni ordinarie, saranno presenti 225.000(5 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Massimo De Stefano, Renato Fimiani e Gaetano Cafagna convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Ilè composto da: Massimo De Stefano (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Gaetano Cafagna (Consigliere Delegato); Renato Fimiani (Consigliere Delegato); Angelica De Stefano (Consigliere Delegato); Pietro Marzano (Consigliere Indipendente).Prima dell'ammissione l'è composto da: Massimo De Stefano al 36,26%, Gaetano Cafagna al 36,26%; Renato Fimiani al 25,48%; Giuseppe De Benedictis al 2,00%.