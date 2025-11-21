The Nice Kitchen (21 Invest) acquista Krupps e cresce nelle apparecchiature per la ristorazione

(Teleborsa) -, gruppo europeo di investimento fondato e guidato da Alessandro Benetton, ha annunciato l', società italiana attiva nella progettazione e produzione di lavastoviglie professionali,, società entrata nel portafoglio di 21 Invest nel novembre 2024. L'operazione, di cui non sono stati rivelati i dettagli finanziari, si inserisce in un più ampio progetto di consolidamento del mercato italiano delle apparecchiature per la cucina professionale.Fondata nel 1965 da Antonio Scanavin in provincia di Padova e condotta successivamente dai fratelli Enrico e Fabio Scanavin, Krupps ha consolidato il proprio posizionamento internazionale, diventando un punto di riferimento nel settore del lavaggio professionale. La vocazione internazionale è confermata dal fatto che circa il 60% del fatturato è generato sui mercati esteri.Dal punto di vista strategico, l'acquisizione di Krupps rappresenta per TNK un', consolidando il posizionamento come fornitore di sistemi di cucina integrati, guidati dal software e dalla tecnologia. Enrico Scanavin, attualmente alla guida di Krupps, rimarrà azionista della società e continuerà a guidare Krupps in qualità di Amministratore Delegato all'interno del Gruppo TNK.La combinazione delle due società genererà un gruppo che punta a superare i 75 milioni dinel 2025."Questa operazione rappresenta un passo chiave nello sviluppo del gruppo TNK, che può così rafforzare il proprio posizionamento di fornitore di cucine professionali integrate - ha detto- La completezza dell'offerta, un footprint internazionale e la disponibilità di una suite di software proprietaria rendono il Gruppo pronto a cogliere le opportunità che il mercato offrirà, sia in termini di crescita organica sia di ulteriore M&A".