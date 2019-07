Vacanze, in viaggio 34,6 milioni italiani ma cala giro d'affari (-9,5%)

(Teleborsa) -durante il periodo estivo, ma ilè in netto calo. Sono le previsioni dellasulla base di un'indagine realizzata con l'istituto Acs Marketing Solutions. Tra, quindi, le persone che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza fuori casa sono(+0,3%).- La(con viaggio, vitto, alloggio e divertimenti) per tutto il periodo estivo è in calo rispetto all'anno scorso, "attestandosi sugliIl giro d'affari complessivo è di 21,8 miliardi, in diminuzione delLa vacanza principale costerà 722 euro a chi rimane in Italia, 1.238 euro a chi va all'estero".- "L'dei viaggiatori -dice il Presidente della Federalberghi,- resterà in Italia prediligendo ilmentre a conquistare il secondo posto nelle preferenze è la. Questo dato ci induce a voler guardare al meglio, senza per questo sottovalutare nulla.- sottolinea ancora Bocca - non andranno in vacanza tra giugno e settembre, principalmente per motivi economici. Ma tra questi c'è un, il che sembra far affiorare un interessante cambiamento rispetto alla scelta ordinaria".L'aspetto economico "condiziona fortemente l'orientamento sulla preferenza della vacanza, che peraltro sempre piu' rappresenta per i nostri connazionali un elemento irrinunciabile per la propria esistenza. Agosto, in questo senso, è il mese che probabilmente paga più di"Malgrado il quadro non sia particolarmente esaltante - conclude il Presidente - conforta il fatto che la durata media delle vacanze si attesta sulle 10 notti, mantenendosi sostanzialmente stabile rispetto all'anno scorso.