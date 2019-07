CHL, l'aumento di capitale inizia l'8 luglio

CHL

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i termini e le condizioni finali dell'aumento di capitale in opzione, deliberato dall'assemblea dei soci lo scorso giugno.La società emetterà massime 242.362.819, per un ammontare fino a circa 1,45 milioni di euro. Le azioni saranno offerte in opzione ai soci nel, mentre i diritti resteranno quotati fino al 19 luglio.CHL precisa che l’aumento di capitale non è assistito da consorzi di garanzia e/o di collocamento. Alcuni azionisti hanno effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi 621mila euro.