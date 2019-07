Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono all'insegna dellale principali borse europee, mentre si distingue la performance positiva mostrata da Piazza Affari, sostenuta dalle banche protagoniste anche oggi grazie allo spread BTP/Bund ai nuovi minimi Più cauto il sentiment nel Vecchio Continente, con gli investitori in attesa delleche potrebbe tagliare i tassi di interesse USA, già a fine mese. Oggi i mercati di Eurolandia saranno prive del faro diSul mercato Forex, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,79 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +203 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,64%.senza slancio, che negozia con un +0,07%.è poco mossa -0,03% così come-0,07%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 22.012 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,84%),(+0,93%) e(+0,77%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,85%),(-0,90%) e(-0,44%).Tra lea grande capitalizzazione, troviamo le banche, come:(+4,18%),(+3,92%),(+2,92%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.Tra i(+5,63%),(+4,24%),(+3,79%) e(+3,49%).Dal lato dei ribassi,-1,11%,-1,01% e-0,90%.