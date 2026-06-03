Apertura debole per Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) - Avvio debole per i mercati del Vecchio Continente con il FTSE MIB che scende a 50.323 punti, in calo dello 0,5%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 53.090 punti.



Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,29%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star , che mostra un calo dello 0,43%.



Sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,74%, ferma Londra , che segna un quasi nulla di fatto, e deludente Parigi , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Nel complesso, il sentiment continua comunque a beneficiare dell’ottimismo sul settore tecnologico e, in particolare, sull’intelligenza artificiale, fattori che hanno messo in secondo piano le preoccupazioni per una ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran.



Dall’agenda macro, attesi, stamane, nell’Eurozona, i PMI servizi e composito, nonché i prezzi alla produzione mentre, nel pomeriggio, l’attenzione si concentrerà negli USA sulle richieste mutui, la stima ADP, i PMI servizi e composito, gli ordini industria, l’ISM non manifatturiero e le scorte di petrolio.



L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,17%), che raggiunge 95,8 dollari per barile.



Lo spread sale a 73 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,73%.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, guadagno moderato per ENI , che avanza dell'1,19%.



Piccoli passi in avanti per Snam , che segna un incremento marginale dello 0,88%.



Giornata moderatamente positiva per Italgas , che sale di un frazionale +0,73%.



Seduta senza slancio per Inwit , che riflette un moderato aumento dello 0,61%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio , che continua la seduta con -1,86%.



Fiacca Leonardo , che mostra un piccolo decremento dell'1,07%.



Discesa modesta per Unicredit , che cede un piccolo -0,97%.



Pensosa Stellantis , con un calo frazionale dello 0,95%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Webuild (+2,62%), Philogen (+1,79%), Tamburi (+1,12%) e Moltiply Group (+1,08%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Ariston Holding , che continua la seduta con -1,46%.



Tentenna Danieli , con un modesto ribasso dell'1,40%.



Giornata fiacca per Interpump , che segna un calo dell'1,31%.



Piccola perdita per Brembo , che scambia con un -1,16%.

Condividi

```