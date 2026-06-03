Apertura debole per Piazza Affari e le altre Borse europee
(Teleborsa) - Avvio debole per i mercati del Vecchio Continente con il FTSE MIB che scende a 50.323 punti, in calo dello 0,5%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 53.090 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,29%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,43%.
Sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,74%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Nel complesso, il sentiment continua comunque a beneficiare dell’ottimismo sul settore tecnologico e, in particolare, sull’intelligenza artificiale, fattori che hanno messo in secondo piano le preoccupazioni per una ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran.
Dall’agenda macro, attesi, stamane, nell’Eurozona, i PMI servizi e composito, nonché i prezzi alla produzione mentre, nel pomeriggio, l’attenzione si concentrerà negli USA sulle richieste mutui, la stima ADP, i PMI servizi e composito, gli ordini industria, l’ISM non manifatturiero e le scorte di petrolio.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,17%), che raggiunge 95,8 dollari per barile.
Lo spread sale a 73 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,73%.
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, guadagno moderato per ENI, che avanza dell'1,19%.
Piccoli passi in avanti per Snam, che segna un incremento marginale dello 0,88%.
Giornata moderatamente positiva per Italgas, che sale di un frazionale +0,73%.
Seduta senza slancio per Inwit, che riflette un moderato aumento dello 0,61%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio, che continua la seduta con -1,86%.
Fiacca Leonardo, che mostra un piccolo decremento dell'1,07%.
Discesa modesta per Unicredit, che cede un piccolo -0,97%.
Pensosa Stellantis, con un calo frazionale dello 0,95%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Webuild (+2,62%), Philogen (+1,79%), Tamburi (+1,12%) e Moltiply Group (+1,08%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ariston Holding, che continua la seduta con -1,46%.
Tentenna Danieli, con un modesto ribasso dell'1,40%.
Giornata fiacca per Interpump, che segna un calo dell'1,31%.
Piccola perdita per Brembo, che scambia con un -1,16%.
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