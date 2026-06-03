Milano 9:55
50.343 -0,46%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:55
10.341 -0,32%
24.924 -0,80%

Apertura debole per Piazza Affari e le altre Borse europee

Commento, Finanza, Spread
Apertura debole per Piazza Affari e le altre Borse europee
(Teleborsa) - Avvio debole per i mercati del Vecchio Continente con il FTSE MIB che scende a 50.323 punti, in calo dello 0,5%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 53.090 punti.

Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,29%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,43%.

Sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,74%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Nel complesso, il sentiment continua comunque a beneficiare dell’ottimismo sul settore tecnologico e, in particolare, sull’intelligenza artificiale, fattori che hanno messo in secondo piano le preoccupazioni per una ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran.

Dall’agenda macro, attesi, stamane, nell’Eurozona, i PMI servizi e composito, nonché i prezzi alla produzione mentre, nel pomeriggio, l’attenzione si concentrerà negli USA sulle richieste mutui, la stima ADP, i PMI servizi e composito, gli ordini industria, l’ISM non manifatturiero e le scorte di petrolio.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,17%), che raggiunge 95,8 dollari per barile.

Lo spread sale a 73 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,73%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, guadagno moderato per ENI, che avanza dell'1,19%.

Piccoli passi in avanti per Snam, che segna un incremento marginale dello 0,88%.

Giornata moderatamente positiva per Italgas, che sale di un frazionale +0,73%.

Seduta senza slancio per Inwit, che riflette un moderato aumento dello 0,61%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio, che continua la seduta con -1,86%.

Fiacca Leonardo, che mostra un piccolo decremento dell'1,07%.

Discesa modesta per Unicredit, che cede un piccolo -0,97%.

Pensosa Stellantis, con un calo frazionale dello 0,95%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Webuild (+2,62%), Philogen (+1,79%), Tamburi (+1,12%) e Moltiply Group (+1,08%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ariston Holding, che continua la seduta con -1,46%.

Tentenna Danieli, con un modesto ribasso dell'1,40%.

Giornata fiacca per Interpump, che segna un calo dell'1,31%.

Piccola perdita per Brembo, che scambia con un -1,16%.
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