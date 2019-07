Emirates, inaugurato nuovo volo verso il Portogallo

(Teleborsa) - Importante collegamento, quello inaugurato da. La compagnia aerea, ha annunciato la rotta, che verrà operata 4 volte alla settimana diventando la, dopo Lisbona. Il volo inauguale, l', è atterrato all'aeroporto internazionale della città lusitana martedì pomeriggio, segnando l'inizio del primo servizio, grazie ad un, accolto con il tradizionale saluto con i cannoni ad acqua.Il volo opererà il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica e partirà daalle 09:15 e arriverà a Porto alle 14:30. Il volo di ritorno, partirà da Porto alle 17:35 e atterrerà a Dubai alle 04:15 del mattino successivo. Emirates effettua inoltre due voli giornalieri tra Dubai e Lisbona con un Boeing 777-300ER, che offre oltreal giorno. Importante anche l'arrivo in terra portoghese della divisione di cargo della compagnia,, offrirà anche fino adi capacità di carico per ogni volo sul nuovo servizio per Porto, consentendo così maggiori opportunità per le imprese locali di esportare e importare merci.Ha parlato di questa nuova partnership, il Senior Vice President di Emirates, Thierry, che ha dichiarato come "questo nuovo servizio offre una nuova ed entusiasmanteper tutti i viaggiatori provenienti da tutto il nostro network, con il nostro servizio che contribuirà ad un ulteriore crescita economica della città die della regione del, anche grazie al suo fascino e le sue attrazioni storiche e culturali"Parlando dell'evento, José Luís, Presidente del consiglio di amministrazione di ANA – Aeroportos de Portugal, ha dichiarato: "Gli investimenti di Emirates per rendere possibile tutto questo, sono in linea con gli sforzi dell'ANA, delle organizzazioni e del turismo e siamo molto entusiasti per questo nuovo servizio, che mostra loe l'attrattiva della regione sia come destinazione di affari che di svago".