Banche, Emirates NBD in trattative per l'acquisizione della divisione turca di HSBC

(Teleborsa) - Emirates NBD sarebbe in trattative per l'acquisizione delle attività di HSBC Holdings in Turchia. Lo riferiscono fonti vicine alla vicenda raggiunte da Bloomberg. Le trattative sono ancora in una fase iniziale e non è detto quindi che si arrivi a un accordo.



L'istituto di credito con sede a Dubai possiede già Denizbank, la banca turca attualmente la nona più grande del Paese, acquisita nel 2019 dalla russa Sberbank. Secondo quanto riferito da alcune fonti, Emirates NBD punta a espandere ulteriormente le proprie attività in Turchia. Un tempo tra i maggiori istituti di credito in Turchia, HSBC ha ridimensionato la propria presenza negli ultimi anni.



Emirates NBD ha inoltre ampliato la propria attività al di fuori della regione, con piani di investimento fino a 3,05 miliardi di dollari nella banca indiana RBL Bank per acquisire una quota di circa il 60%.







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