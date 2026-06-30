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Nuovo stabilimento Lufthansa Technik in Portogallo

Finanza, Trasporti
Nuovo stabilimento Lufthansa Technik in Portogallo
(Teleborsa) - A Santa Maria da Feira, a sud di Porto, si è aperto il cantiere della nuova struttura di Lufthansa Technik Portugal, che sorgerà su un’area di 55.000 mq e nei prossimi anni genererà fino a 700 nuovi posti di lavoro.

Il nuovo stabilimento di Lufthansa Technik Portugal, una controllata al 100% di Lufthansa Technik (che fa parte del gruppo Lufthansa), è dedicato alla riparazione di parti di motori e componenti aeronautici. L’avvio delle attività è previsto per il 2028.

Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, ha ricordato che la compagnia aerea è presente da oltre 70 anni in Portogallo, diventato una delle sedi più importanti del gruppo all’estero, ribadendo il forte interesse per Tap Air Portugal.
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