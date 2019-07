Banche a due velocità. Deutsche Bank nervosa in Borsa dopo annuncio maxi ristrutturazione

Unicredit

(Teleborsa) - Seduta con segni misti per i titoli del comparto bancario che continuano a correggere il rally della scorsa settimana.A pesare sul comparto, debole anche in Europa, è l'annuncio da parte di Deutsche Bank del maxi riassetto , il più grande della sua storia, prevede l'. Il titolo è partito in rialzo sulla piazza di Francoforte, arrivando a guadagnare oltre 3 punti percentuali, per poi ripiegare e cedere ora lo 0,93%.Tra i player del settore,cedono circa l'1%. Ribassi frazionali si registrano per. Sosta sulla parità. Si distingue il rialzo dello 0,40% di UBI che ha annunciato, nei giorni scorsi, la conclusione con successo dell'emissione obbligazionaria subordinata "Tier 2" , scadenza a 10 anni con opzione di rimborso a 5 anni, per un ammontare di 300 milioni di euro, a completamento del piano di emissione per questo tipo di strumento a tutto il 2020, come previsto dall'attuale piano di funding.