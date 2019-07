Deutsche Bank accelera al ribasso su ristrutturazione

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Giornata di passione sulla piazza di Francoforte per il titolo, che sul finale di seduta scivola sui minimi di giornata mostrando un ribasso di oltre sei punti percentuali. Gli investitori sembrano preoccupati per il futuro della banca tedesca: ieri (7 luglio 2019) l'istituto di credito ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede il taglio di 18 mila posti di lavoro con un costo di di 7,4 miliardi di euro che porterà una perdita di 2,8 miliardi nel secondo trimestre e una chiusura in rosso per il 2019., Direttore Finanziario di Deutsche Bank, ha dichiarato che la banca punta a raggiungere il break-even o a tornare in utile nel 2020 anche se "c'è una significativa incertezza in questa stima".Alcuni esperti temono che le difficoltà riscontrate da un'istituzione di così grandi dimensioni stiano a significare che l'intero sistema finanziario mondiale è instabile e che presto ci troveremo a dover affrontare grossi problemi.