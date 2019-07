Mercitalia, presentato piano d'impresa alle organizzazioni sindacali

(Teleborsa) -(Organizzazioni Sindacali)I sindacati si dicono soddisfatti e si dicono soddisfatti per le nuove assunzioni previste e le risorse che verranno convogliate nel quinquennio 2019-2023 a Mercitalia Rail e alle altre Società del Polo.L'investimento maggiore diQuesto dovrebbe migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra."Plaudiamo al cambio di passo –– indicato da parte del Polo Mercitalia, società del Gruppo FSI, che conferma la centralità del business del settore Merci all'interno delle strategie di gruppo; la Uiltrasporti ripone fiducia nelle indicazioni del Piano d’Impresa e vigilerà attentamente affinché siano raggiunti gli obiettivi sbandierati e le azioni annunciate. È arrivato finalmente il momento tanto atteso da parte dei lavoratori del Polo, in particolare per quelli di Mercitalia Rail, che attendono da anni il concretizzarsi del rilancio del settore dopo anni di enormi sacrifici fatti con grande senso di abnegazione e responsabilità, con un unico obiettivo comune: il risanamento del comparto merci del Gruppo e il suo rilancio come leader del settore. I sacrifici e il recupero di produttività raggiunto fino ad oggi non devono essere dispersi. Noi continueremo a svolgere, fino in fondo, il nostro compito di rappresentanti dei lavoratori".