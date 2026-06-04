Esuberi Kering, sindacati: niente licenziamenti unilaterali in Alexander McQueen

(Teleborsa) - Si è concluso oggi presso il Ministero del Lavoro il confronto delle Segreterie Nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil con il Gruppo Kering sulla gestione della dichiarata eccedenza di personale nei siti produttivi del marchio Alexander McQueen.



"Grazie alla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori e all'iniziativa sindacale di mobilitazione, che ha visto coinvolto l'intero Gruppo nella giornata del 20 maggio - hanno dichiarato le organizzazioni sindacali - è stato possibile modificare in modo significativo l'impostazione iniziale dell'azienda, che prevedeva una gestione unilaterale degli esuberi".



L'accordo raggiunto stabilisce infatti che: non vi saranno licenziamenti unilaterali; eventuali uscite potranno avvenire esclusivamente sulla base della non opposizione al licenziamento e incentivata; le scadenze di licenziamento saranno rinviate fino a settembre. Accordo sul quale le lavoratrici e i lavoratori della McQueen si sono espressi favorevolmente votandolo all'unanimità.



"Si tratta di un risultato non scontato - hanno affermato - che ferma l'impatto immediato dei licenziamenti e restituisce al negoziato un ruolo centrale".



Resta tuttavia aperta una questione di merito. Per i sindacati "La gestione degli esuberi deve avvenire attraverso strumenti collettivi e non traumatici, a partire proprio dagli ammortizzatori sociali, evitando soluzioni che scarichino sui singoli lavoratori il costo della riorganizzazione. Per questo motivo, da qui a settembre, sarà fondamentale: monitorare attentamente l'andamento delle eventuali uscite; mantenere alta l'attenzione nei luoghi di lavoro; costruire le condizioni per una applicazione del piano Reconkering condivisa. La mobilitazione di questi giorni ha dimostrato che l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori è decisiva per ottenere risultati".

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