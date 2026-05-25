Automotive: convocato il Tavolo nazionale al Mimit

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì 14 luglio, a Palazzo Piacentini, il Tavolo nazionale dedicato al settore automotive. L’incontro arriva dopo lo sblocco del DPCM che assegna al comparto risorse pari a 1 miliardo e 343 milioni di euro, destinate a sostenere le aziende della filiera attraverso investimenti produttivi, attività di ricerca, sviluppo e innovazione.



Come stabilito nell’ultimo Consiglio dei ministri, le risorse saranno ulteriormente rafforzate entro il mese di luglio. I fondi aggiuntivi sono già stati individuati per compensare quelli temporaneamente utilizzati, per esigenze di bilancio, nel decreto-legge contro il caro carburanti e per il sostegno al settore dell’autotrasporto.



La riunione segue inoltre la presentazione del nuovo piano industriale al 2030 di Stellantis, che prevede investimenti e nuove produzioni negli stabilimenti italiani, in linea con il percorso avviato attraverso il Piano Italia illustrato al Mimit nel dicembre 2024.



Al Tavolo prenderanno parte le aziende del settore, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le Regioni con una forte presenza dell’industria automotive.

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