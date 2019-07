Simet, da oggi servizio bus attivo in Puglia con 10 nuove località

(Teleborsa) -Si aggiungono Tricase, Casarano, Gallipoli, Nardo', Avetrana, Manduria, Taranto, Massafra, Mottola e Gioia del Colle. Questi nuovi collegamenti permetteranno a turisti e non di viaggiare dal territorio pugliese verso il Nord Italia e viceversa, con un collegamento diretto a Milano e un diretto Tricase-Modena."È tempo di vacanze -- e ci piace pensare che grazie a questi nuovi collegamenti, contribuiremo a far muovere il turismo. Il comparto autobus sta crescendo in Puglia, e' la regione con il picco più alto, come dimostrano i dati diffusi di recente con un +4,3% (dati elaborati da Continental) che attesta lo stato di salute sia del mercato turistico della regione, sia di quello dei trasporti che, come noto, necessitano di un forte potenziamento in tutto il Sud della Penisola. Per questo riteniamo il nostro investimento nelle nuove linee di grande interesse, sia per noi che per il turismo locale ancora penalizzato da trasporti mal organizzati. Viceversa noi offriamo i nostri bus che, neanche a dirlo, sono dotati di tutti gli optional a bordo: rete wi-fi, che abbiamo ultimamente rafforzato, impianto delle prese per ricaricare il cellulare e pedane per disabili. In più si viaggia con un personale professionale e motivato e che condivide il progetto di sviluppo della nostra azienda".La società calabrese sta però puntando a trasporti infra- europei in aggiunta a quelli già attivi con la Germania, portando ai suoi clienti collegamenti diretti dalle principali località italiane verso l’Ovest dell’Europa.