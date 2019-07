Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, sulle tensioni geopolitiche nate dalla decisione di Trump di tagliare i rapporti con l'ambasciatore britannico negli USA . I mercati attendono le future mosse delle Banche Centrali Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,12. Prevale la cautela sull', in leggero calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) viaggia poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,42%.Si riduce di poco lo, che si porta a +210 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,74%.scende dell'1,18%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,26%, mentresoffre un calo dello 0,64%., proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 23.851 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,46%, come il FTSE Italia Star (-0,6%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,34%),(-0,85%) e(-0,71%).di Milano, troviamo(+1,40%),(+0,83%),(+0,76%) sul successo del green bond (+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,84%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,57% dopo l' addio di Unicredit Calo deciso per, che segna un -2,18%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,90%.di Milano,(+1,78%),(+1,27%),(+1,03%) e(+0,84%) dopo l' ingresso di TIP nel capitale Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -3,67%.Sensibili perdite per, in calo del 3,46%.In apnea, che arretra del 2,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,72%.