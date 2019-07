Sciuker Frames brinda ai ricavi semestrali

Sciuker Frames

(Teleborsa) - Su di giri a Piazza Affari il titolo+12,50%, entusiasta per i"Siamo molto soddisfatti del risultato positivo conseguito, frutto del successo di un’elaborata strategia che ha come obiettivo la conquista di nuove quote di mercato retail e di un rinnovato impegno nell'acquisizione di ordini direzionali – dichiara, Amministratore Delegato della PMI innovativa nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili – . Tale strategia, perseguita con costante impegno sempre in ottica green, capace di attrarre un pubblico in aumento sempre più attento ai prodotti sostenibili che rispettano l'ambiente ed il Pianeta, conferma la visione di fondo del Gruppo ormai consolidata da diversi anni"., a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo e della conclusione dell’attività di revisione legale.