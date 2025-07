Brunello Cucinelli, fatturato semestrale sale a 684 milioni. In 2025 e 2026 "sana e bella crescita"

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, casa di moda quotata su Euronext Milan, ha chiuso ildel 2025 cona cambi correnti (+10,7% a cambi costanti) rispetto al primo semestre 2024. La società segnala importanti incrementi in tutte le aree geografiche: Americhe +8,7% (+10,0% a cambi costanti), Europa +10,0% (+9,6% a cambi costanti), Asia +12,5% (+13,0% a cambi costanti). Inoltre, il fatturato è in crescita in entrambi i canali di vendita: retail +10,3%; wholesale +10,1%, a piena conferma dell'ottimo giudizio sul contenuto di novità, creatività, qualità, artigianalità ed esclusività delle nostre collezioni uomo e donna."Il primo semestre di questo anno si è chiuso con. Forse stiamo raccogliendo i frutti della nostra idea di lavorare e vivere in armonia con il Creato, credendo sempre nella grande artigianalità, qualità ed esclusività - ha dettodella Casa di Moda - Nell'ultima assemblea aziendale trimestrale del 3 aprile scorso, il giorno dopo i "dazi", ci siamo detti: consideriamo questo momento qualche cosa di straordinario e quindi di fare estrema attenzione, per cui ognuno di noi si dedichi ancora di più ad accettare ciò che non possiamo cambiare e a cambiare ciò che possiamo cambiare. Quindi dobbiamo essere: ancora più creativi, gentili, educati, amabili e aperti nel collaborare; tutto con grande dignità e rispetto verso ogni essere umano"."Sta proseguendo molto bene la raccolta ordini collezione uomo Primavera-Estate 2026, presentata in occasione della "fashion week maschile italiana" che si svolge tre giorni in Firenze e tre giorni in Milano. Molto, molto positivo il giudizio sulla collezione dei multibrand e della stampa mondiale specializzata - ha aggiunto - L'atmosfera che respiriamo nei confronti della nostra Casa di Moda, ci porta con serenità ad".A livello commercialenel primo semestre, ma la società ha ampliato il negozio di Vienna; tutti i cantieri per le nuove aperture del 2025 proseguono senza ritardi e continua a ricevere proposte sempre più prestigiose per nuove aperture o ampliamenti. Inoltre, immagina di presentare entro la fine dell'anno il nostro nuovo sito e-commerce, con nuove funzionalità rese possibili dall'applicazione dell'Umana Intelligenza Artificiale.Brunello Cucinelli ha anche comunicato diper la produzione artigianale Made in Italy 2024 - 2026. Tale piano sarà ultimato entro novembre con circa 8 mesi di anticipo e questo progetto "consentirà di lavorare serenamente sino al 2035", si legge nella nota sui ricavi semestrali.