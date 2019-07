BCE: 300 miliardi di euro per le banche italiane

(Teleborsa) - La. Secondo quanto stabilito dall'Eurotower, le, al via dal prossimo settembre e fino a marzo 2020, dovrebbero portaree che,È il dato che emerge da un documento del centro studi disulle misure di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Secondo il documento, a, che ha ancora in cassa 91 miliardi, dovrebbe andaredovrebbe incassarea fronte di 51 miliardi già in pancia; a, che ha ancora disponibili 21,4 miliardi, potrebbero arrivare, che ha ancora 16,5 miliardi, avrebbeperci sarebbero, quando ha ancora 12,4 miliardi.", commenta il vicepresidente di Unimpresa,i. "Ora ci aspettiamo che il settore bancario italiano cambi atteggiamento. Da tempo, i banchieri preferiscono fare ricavi con le commissioni su risparmi e polizze assicurative- conclude Pucci - perché i margini di interesse sono ridotti all'osso e i prestiti non sono remunerativi".