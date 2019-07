El Pais, Libra: Facebook la lancerà solo dopo via libera "regolatori"

(Teleborsa) - Cresce il dibattito attorno alache il social network fondato da Mark Zuckerberg intende lanciare nelLa parola d'ordine èprima di cominciare a utilizzarla. La conferma arriva daPresidente di Calibra, la società incaricata di gestire il lancio, il quale ha ammesso che allo stato attuale la moneta genera"Sappiamo che dobbiamo prendere il tempo per farlo bene. E voglio essere chiaro:e avremo ricevuto le approvazioni appropriate" Allo stesso tempo, anticipa El Pais,fa notare che le aziende americane devono innovare in questo mercato di fronte alla concorrenza asiatica.- Alla vigilia di un'audizione al Senato prevista per la giornata di oggi, martedì 16 luglio, e in vista del G7 dei Ministri delle Finanze,ha lanciato un avvertimento a Facebook: Libra, la criptovaluta che il gruppo intende lanciare nel 2020, sollevaperché potrebbe essereIn una conferenza stampa dalla Casa Bianca, il Segretario al Tesoroha detto che i timori legati alle valute digitali in generale sollevanodi