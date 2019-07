Euroconsumers chiede chiarezza su Libra

(Teleborsa) - Una chiarezza più che lecita, quella richiesta da Euroconsumers riguardo, la nuova criptovaluta che dovrebbe diventare realtà dalpromossa da Facebook e creata da. Dopo l'annuncio, sono suscitati molti dubbi e domande sui contorni di un'operazione così audace, che vuole cambiare lo scenario del mondo dei pagamenti.Libra, come dichiarato da Zuckerberg, si prefissa un raggiungimento di circadi persone "unbanked" presenti nel mondo. La Federal Reserve ha annunciato che non è pensabile che il progetto possa andare avanti senza chiarimenti su. Euroconsumers ha deciso di formalizzare in 10 domande le maggiori criticità su cui è necessario fare chiarezza, con l'obiettivo di tenere accesa l'attenzione sull'anello debole di questa operazione, ovvero il consumatore che si ritrova esposto a rischi.Di seguito, le1. Quali saranno iper usare Libra e come sarà garantita la sicurezza delle transazioni?2. Cosa succederà se il profilo di un utente viene3. Saràin Libra?4. In che modo Facebooki consumatori da potenziali attività di riciclaggio di denaro sporco?5. Ci saranno rischi difiscali?6. Libra si adeguerà allaa tutela dei consumatori?7. Lesaranno in grado di sorvegliare Libra e garantirne un uso sicuro da parte dei consumatori?8. Come impatterà Libra sullae sulle scelte dei consumatori?9. Potremo fidarci di come saranno utilizzati i nostri dati? Facebook afferma che non utilizzerà le informazioni finanziarie contenute nel portafoglio digitale di Calibra per il targeting degli annunci, a meno che i consumatori non prestino il loro consenso. Tuttavia, sappiamo bene come Facebook traccie senza adeguata informazione i dati dei consumatori, tanto che Euroconsumers ha promosso quattro class action contro il colosso diper l'uso scorretto dei dati personali. Abbiamo raccolto finora raccolto più di 250mila pre adesioni, quasi 100mila solo in Italia, e aspettiamo il giusto risarcimento per i consumatori. Nel caso dila posta in gioco è ancora più alta: Facebook avrà a disposizione un ampiodegli utenti che la utilizzano e potrebbe essere in grado di collegare le transazioni ai singoli individui.10. Dove avranno sedeMarco, direttoreha dichiarato che "diamo a Facebook il beneficio del dubbio, ma chiediamo di essere rassicurati cone con le necessarie garanzie che il progetto Libra sia finalizzato al beneficio dei consumatori e all'innovazione e se così fosse siamo pronti a far parte della, rappresentando tutti i consumatori".