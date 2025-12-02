Milano 15:21
43.344 +0,20%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 15:21
9.717 +0,15%
Francoforte 15:20
23.715 +0,53%

SIT, de' Stefani: revisione costi va avanti, bene la chiarezza sulla normative delle caldaie

L'intervista alla Mid & Small

Finanza
SIT, de' Stefani: revisione costi va avanti, bene la chiarezza sulla normative delle caldaie
(Teleborsa) - I primi 9 mesi mesi del 2025 sono stati "un periodo molto buono, in cui siamo tornati ai livelli storici dopo un 2024 - in particolare - un po' difficile. Abbiamo fatto un'attività importante di riduzione dei costi fissi e una revisione del footprint industriale". Lo ha detto a Teleborsa Federico de' Stefani, presidente e CEO di SIT, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025", evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.



"Dal punto di vista della crescita del fatturato ha contribuito in maniera importante il Nord America; gli Stati Uniti e il Canada hanno registrato una crescita importante in tutti i settori in cui siamo presenti in quell'area geografica", ha aggiunto.

Il piano di razionalizzazione dei costi "non è finito, nel senso che anche nel 2026 porteremo avanti questa revisione dei costi industriali in modo particolare - ha raccontato de' Stefani - Questo perché fino al 2024 eravamo proiettati per una crescita molto importante del fatturato, poi le condizioni sono cambiate e a quel punto abbiamo dovuto adeguare il footprint industriale e in generale gli overheads in quella che era la nuova prospettiva di breve termine dell'azienda, quindi anche nel 2026 faremo un'attività di revisione della base costi".

"Nel fine 2024 e inizio 2025 abbiamo chiuso lo stabilimento in Olanda e questo ha portato un importante beneficio nei conti dei nove mesi e nell'anno 2025, nel 2026 continueremo anche se sicuramente il grosso degli sforzi è stato fatto quest'anno", ha evidenziato il CEO.

"Il nostro obiettivo è quello di essere meno dipendenti dal mercato delle caldaie residenziali, ad oggi pesano per il 38% del fatturato - ha spiegato - Questo perché è un mercato soggetto ad andamenti abbastanza repentini in salita e anche in discesa, dipende ancora molto dall'instabilità e dall'incertezza normativa che c'è su questo mercato, per cui il consumatore non capendo bene come comportarsi - e in particolare le normative a livello europeo e a livello italiano - attende. Questo ci ha penalizzato nel 2024 in modo particolare. Questa chiarezza normativa che sta arrivando - finalmente si sta mettendo ordine e chiarezza su quelle che sono le normative europee e il piano italiano per il riscaldamento residenziale - dovrebbe contribuire a dare più serenità nelle scelte dei consumatori finali".

(Foto: Giovanni Ricciardi)
Condividi
```