Istruzione, 25mila stranieri in Italia per studiare

(Teleborsa) - Importante dato raccolto dagli istituti, che riguardano l'arrivo di una quantità di studenti stranieri in Italia incredibile. Benstranieri hanno scelto di studiare l'italiano in una delle scuole ASILS, l'arrivo di questi corsisti ha fatturato un totale didi euro, di cuisolo per le spese nel Paese, esclusi costi del corso e dell'alloggio. Secondo il rapporto statistico stilato dall'associazione delle scuole d'italiano, i 43 centri aderenti hanno accolto circain media, mentre per l'insegnamento è stat necessario il lavoro diI soggiorni in Italia per studiare la lingua hanno generatopernottamenti presso strutture ricettive ufficiali, con il 62% di richieste arrivate da europei e il 38% extraeuropei. In media, gli studenti restavano circa, ma il primo paese di provenienza degli studenti è la, seguita dagli. Il 66,7% degli isctitti è composto da donne, contro il 33,3% dagli uomini, per un 27,5% che comprende la fascia d'età che va dai 18 ai 25 anni.