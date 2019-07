Saipem realizzerà parco eolico offshore galleggiante in Arabia Saudita

Saipem

(Teleborsa) -. La società ingegneristica ha firmato con, azienda di soluzioni nel campo delle rinnovabili con sede ad Abu Dhabi, un memorandum of understanding e un accordo esclusivo per lo. Nelle prossime settimane avranno inizio le fasi del progetto tramite Plambeck Saudi, società di Plambeck situata a Riyad. I partner impiegheranno la propria esperienza e il know how per realizzare un progetto innovativo, in linea con la Vision 2030, la strategia saudita per favorire lo sviluppo del Paese.Saipem potrà avviare le attività dopo la sottoscrizione degli accordi finanziari al termine della fase progettuale, a seguito della quale verrà firmato il contratto in base al quale Saipem si occuperà dell'ingegneria, della progettazione, della costruzione e dell'installazione dell'intero progetto e dei relativi servizi."Riteniamo che il mercato eolico in Arabia Saudita possa essere sostenuto da soluzioni innovative per la costruzione di parchi eolici offshore come la tecnologia di Saipem, Hexafloat, con programma accelerato e costi ridotti - ha commentato, Renewables e Green Tech Product Manager della divisione Xsight - . Avviare il nuovo mercato in Arabia Saudita è un'importante opportunità da cogliere e siamo pronti con Plambeck per questa nuova sfida"., azionista di Plambeck Emirates LLC, ha dichiarato: "Lo sviluppo del progetto eolico galleggiante offshore da 500 MW è parte del nuovo concetto di “Wind Market” da 5 GW, che è stato proposto all’Arabia Saudita. Siamo molto orgogliosi di avere un global solution provider con esperienza a livello internazionale come Saipem, con cui intraprendere le prossime fasi di sviluppo del progetto. Inoltre, l'implementazione del progetto con Saipem, solido gruppo internazionale, è già tecnicamente assicurata".