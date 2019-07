La Fondazione FS propone un turismo green su treni storici

(Teleborsa) - Fare turismo slow con treni storici rappresenta forse una sfida ancora più grande se si parla di ecosostenibilità. Ma, nonostante i treni storici dellaappartengano alle epoche più disparate, si sta lavorando in modo celere ed innovativo per rendere i mastodonti ferrati di un tempo più green., ed è così dunque chesta lavorando per riconvertire i vecchi treni a nafta o a gasolio a carburanti più ecosostenibili."Sostenibilità ripartendo da un grande patrimonio antico di storie, di tecnologie e di esercizio.. Sarebbe stato un grande patrimonio di caselli, di piattaforme, di gallerie completamente abbandonati e invece sono stati recuperati riposando pietra su pietra, senza gettare un sol metro quadro di cemento. E poi l'investimento sulle vecchie littorine, nei viaggi dei fine settimana sulle più belle ferrovie italiane.. È una cosa innovativa, unica in Europa, ma soprattutto lo èPossiamo dire che fare turismo con i treni della Fondazione Ferrovie dello Stato è veramente sostenibile, dalla partenza fino al rientro in serata".