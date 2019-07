Leonardo: nuovo elicottero da addestramento TH-119 certificato da FAA

(Teleborsa) - Il(FederalAviation Administration). A renderlo noto è il gruppo italiano in una nota in cui si ricorda che il).Le caratteristiche del TH-199 sono tali che: la marina statunitense necessita infatti di 130 nuovi elicotteri per sostituire gli obsoleti TH-57 da addestramento e la certificazione IFR è uno dei requisiti fondamentali per il programma della U.S. Navy denominato Advanced Helicopter Training System TH-73, precedentemente noto come TH-XX.Se la scelta della U.S Navy cadesse sul velivolo di Leonardo, non ci sarebbe alcun problema per le tempistiche di realizzazione:, lo stesso che produce gli AW119 per i clienti di tutto il mondo e che potrebbe realizzare fino a 130 TH-119.Le caratteristiche uniche del TH-119 ne fanno il. Si tratta dell'unico prodotto della sua categoria in grado non solo di coprire l'intero sillabo addestrativo, ma anche di soddisfare requisiti specifici nella formazione del personale che dovrà, ad esempio, saper effettuare manovre complesse come l'autorotazione, svolgere missioni come la ricerca e soccorso e volare con l'impiego di visori notturni.Il potente e affidabile motore Pratt & Whitney PT6B conferisce al TH- 119 i migliori margini di potenza nella sua classe, mentre la robusta fusoliera risponde alla necessità di far fronte alle sollecitazioni strutturali subite nel corso delle quotidiane attività addestrative e semplifica gli interventi di manutenzione., il TH-119 permette all'allievo di effettuare il proprio addestramentoe ai comandi, per una formazione ancora più efficace, ottimizzando il tempo disponibile per tutti gli studenti coinvolti.L'elicottero è inoltre dotato di pattini resistenti per gestire innumerevoli decolli e atterraggi. Inoltre, rispetto ai modelli concorrenti, il TH-119 può essere rifornito di carburante con motore acceso, riducendo o eliminando così i tempi di attesa tra un volo e l'altro.