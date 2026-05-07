Leonardo, nominato nuovo CdA con Francesco Macrì presidente. Ok a dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Leonardo , colosso italiano della difesa, ha approvato il bilancio per l'esercizio 2025 e la proposta di distribuzione di un dividendo, nell'ambito della destinazione dell'utile d'esercizio 2025, pari a 0,63 euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge. Tale dividendo verrà posto in pagamento a decorrere dal 24 giugno 2026, con data stacco della cedola n. 16 coincidente con il 22 giugno 2026 e record date coincidente con il 23 giugno 2026.



Dopo avere determinato in dodici il numero dei relativi componenti e fissato in tre esercizi la durata del relativo mandato, l'assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo CdA che rimarrà in carica per il triennio 2026-2028. L'assemblea ha nominato Francesco Macrì presidente con il 99,456% del capitale rappresentato in assemblea, provvedendo anche a determinare i compensi spettanti all'organo consiliare: 90.000 euro lordi annui per il presidente e 80.000 euro lordi annui per ciascuno degli altri consiglieri, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.



Il nuovo CdA è composto da: Francesco Macrì - Presidente, Lorenzo Mariani, Trifone Altieri, Roberto Diacetti, Enrica Giorgetti, Elena Grifoni, Dominique Levy, Cristina Manara, Francesco Soro, Maurizio Tucci, Elena Vasco, Rosalba Veltri.



La società ha sottolineato che l'assemblea ha registrato una consistente partecipazione degli azionisti istituzionali - in larga maggioranza esteri - presenti con il 51,360% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

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