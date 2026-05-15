UniCredit, aperto il collocamento di un nuovo certificato tematico sull AI

(Teleborsa) - UniCredit annuncia l’apertura del collocamento di un nuovo certificato tematico protetto a leva che offre un’esposizione mirata alle società globali meglio posizionate per beneficiare della trasformazione economica e industriale guidata dall’intelligenza artificiale.



Il prodotto, che amplia l’offerta di certificati tematici riservati alla clientela retail di UniCredit, ha una durata di sei anni ed è collegato all’MSCI World AI Effect Select Index, sviluppato in collaborazione con MSCI.



L’indice si contraddistingue per un approccio ampio al tema dell’intelligenza artificiale, sia da un punto di vista settoriale sia geografico. Il paniere comprende infatti 50 società quotate provenienti da Stati Uniti, Europa e altri Paesi sviluppati, attive in quattro ambiti chiave - semiconduttori, software, utility elettriche e produzione di energia - e selezionate in base a criteri di capitalizzazione, liquidità e volatilità.



La strategia mira a cogliere i principali livelli della catena del valore dell’AI su scala globale, dall’innovazione digitale alla produzione di energia a supporto della sua operatività.



Il certificato è a capitale 100% protetto a scadenza e consente di partecipare alla performance dell’indice con una leva del 200%, fino a un rendimento massimo sul capitale investito del 40%.



Il prodotto è disponibile in esclusiva per gli investitori retail clienti UniCredit in Italia tra il 15 maggio e il 16 giugno 2026, salvo chiusura anticipata, con un investimento minimo di 1.000 euro.



"Oggi la capacità di UniCredit di sviluppare soluzioni di investimento va ben oltre l’offerta tradizionale di prodotti strutturati, fondi ed ETF", ha spiegato Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di UniCredit. "Abbiamo ampliato il nostro perimetro verso certificati progettati ad hoc su specifici temi di investimento, in grado di intercettare le future opportunità di crescita. L’unicità della nostra offerta risiede nella consapevolezza che nessun altro operatore può conoscere le esigenze dei nostri clienti meglio di noi. Questo rende ogni soluzione davvero unica, personalizzata e dedicata. La nostra offerta nasce infatti proprio dai bisogni e dalle esigenze dei clienti".



Stephane Mattatia, Global Head of Index Client Solutions di MSCI, ha commentato: "In un contesto in cui l’intelligenza artificiale sta sempre più influenzando la produttività, l’innovazione e le dinamiche competitive tra i diversi settori, la composizione di questo indice è progettata per riflettere un’esposizione tematica mirata alle società esposte alle dinamiche economiche derivanti dall’adozione dell’AI. L’MSCI World AI Effect Select Index è un indice rule-based che si basa sull’ampia copertura globale azionaria di MSCI e su un processo di selezione strutturato, focalizzandosi su società appartenenti ai seguenti settori chiave: Semiconduttori e apparecchiature per semiconduttori, Software, Utility elettriche e Produttori indipendenti di energia e di elettricità da fonti rinnovabili, considerati fondamentali per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie AI. Il risultato offre una rappresentazione diversificata e replicabile dei componenti dell’indice collegati alle infrastrutture abilitanti e all’impatto sistemico dell’AI nei mercati globali".

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