Boeing: il fermo del 737 Max pesa sui conti del secondo trimestre

(Teleborsa) - I risultati del secondo trimestre in casarisentono inevitabilmente dell’impatto provocato dalle conseguenze dei due incidenti occorsi alin Indonesia nell’ottobre 2018 e in Etiopia agli inizi di marzo di quest’anno, cui ha fatto seguito lo stop alle operazioni e la messa a terra di questo tipo di velivolo, con conseguenti effetti sui programmi di produzione.. I risultati saranno resi noti il prossimo 24 luglio, ma Boeing è in grado di anticipare un addebito di 4,9 miliardi di dollari al netto delle tasse. Considerati i ritardi nella consegna dei 737 Max, è atteso un taglio dei ricavi e degli utili per 5,6 miliardi a consuntivo del secondo trimestre.A ciò si aggiungono costi supplementari per 1,7 miliardi di dollari legati al regime ridotto di produzione del 737 Max. Boeing ritiene che il rilascio della nuova certificazione da parte dellaamericana possa avvenire all’inizio del quarto trimestre 2019 per poi essere estesa agli altri enti aeronautici competenti, a cominciare daper il continente europeo.