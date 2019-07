Leonardo, Banca Akros conferma giudizio "Buy" su titolo

Leonardo

(Teleborsa) -ottiene la- il suo nuovo elicottero da addestramento costruito negli stabilimenti di Philadelphia - enon si fa scappare la novità annunciata ieri dalla compagnia di Alessandro Profumo. Il TH-119 è infatti l'unico elicottero mono-motore al mondo ad essere certificato come idoneo ad operare secondo le regole del volo strumentale Instrument Flight Rules. L'annuncio sarebbe di particolare interesse questo risulta anche il primo ok da parte della Faa pronunciato nell'ultimo decennio.L'investment bank, sulla scia della notizia, ha cosìSecondo Banca Akros inoltre il gruppo italiano, "nell'ambito del programma Advanced Helicopter Training System, Ahts, in sostituzione del vecchio modello TH-57. Gli altri concorrenti in gara sono Airbus e Bell Helicopters. La certificazione Ifr rappresenta un requisito fondamentale del programma e il, pari a 800 milioni di euro". Si attende lAl momento