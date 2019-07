Scuola, un alunno su 10 di cittadinanza non italiana

(Teleborsa) - Nel nostro Paese - circa- per la precisione il 9,7% - è unUn monte studenti che,- secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi dal Ministero dell'Istruzione - era composto complessivamente da(sugli 8.664.000 totali): numeri in aumento di quasi- Un trend che, però, non subisce grandi scostamenti da almeno 3-4 anni (nel 2016/2017 la crescita fu dell'1,4%, il tasso di studenti stranieri del 9,4%). Anche se, raffrontando l'anno scolastico 2008/2009 con il 2017/2018, la crescita è notevole:Niente a che vedere, comunque, rispetto a quel(con circa 500mila unità in più) che si era registrato nel decennio precedente, periodo delcome osserva Skuola.net.- Molti però si perdono, proprio nel momento cruciale: tra i- in corrispondenza dell'ultimo biennio delle scuole superiori - il(rispetto al 79,7% degli studenti italiani). Una brusca interruzione della carriera scolastica che ha come conseguenza principale quella di precludere a oltre 1 studente con cittadinanza non italiana su 3 una formazione adeguata all'inserimento nel mondo del lavoro a livelli medio-alti. UnRimane lacon cittadinanza non italiana.