Tripadvisor, arriva la risposta alla multa

(Teleborsa) - Non si è fatta attendere la risposta di in merito alla multa rilasciata dal Consiglio di Stato riguardante le recensioni "fake". Il sito ha prontamente fatto sapere la sua posizione in merito, evidenziando come moltisi fidino di loro, dimostrando come fosse tutto utile e accurato.Nonostante la sentenza - si legge nella nota - ilha confermato che non ci sono prove cheabbia ingannato i consumatori, ma l'unica azione richiesta viene dall'Antitrust, che ora dovrà restituire l'80% della multa imposta nel 2014. Forti della community costruita in questi anni, che trovano sempre più fondamento nelle recensioni e nellepubblicate da milioni di viaggiatori nel mondo. Si evidenzia anche, attraverso uno studio recente, che ilintervistati ha affermato che le recensioni di TripAdvisor sugli hotel riflettono accuratamente la loro esperienza e ilLa nota continua sul discorso riguardante i, evidenziando come il sito, lo scorso anno, si sia costituita parte civile nel procedimento contro un individuo che aveva tentato di scrivere, inclusi la condivisione delle prove raccolte dal team.Inoltre, dal 2016 la società ha intrapreso azioni contro più di 100 società di recensioni a pagamento in tutto il mondo per fermare le loro attività e ha adottato misure severe per penalizzare le strutture sorprese a utilizzare tali servizi per ingannare i consumatori.Punto finale, e fondamentale, sull'anonimato delle recensioni che Tripadvisor ritiene, in quanto si è sempre stati attenti al diritto alla privacy dei membri.