Antitrust multa Deghi: sanzione da 2 milioni per promozioni ritenute scorrette

Nel mirino dell'Autorità le campagne promozionali con sconti e offerte a termine pubblicizzate tramite "contatori alla rovescia"

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 2 milioni di euro Deghi per pratica commerciale scorretta. L’Autorità ha accertato che la società, da gennaio 2024 a fine dicembre 2025, in molti casi ha utilizzato un "contatore alla rovescia" (o "countdown") per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo "contatore". In tal modo, Deghi ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti "in promozione" sul sito internet.



Si tratta di una condotta particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (cd. "dark pattern"), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta "euristica della scarsità".

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